Todo el reparto de 'The Walking Dead' rueda su muerte con Negan para evitar spoilers

SON 11 VERSIONES DE UNA MISMA ESCENA

Han pasado varios meses desde el final de la sexta temporada, pero todavía no nos hemos recuperado del mayor cliffhanger de la historia de 'The Walking Dead'. El último capítulo presagiaba lo que será una terrible pérdida, pues uno de los protagonistas de la apocalíptica serie no volverá en la séptima temporada. ¿A quién ha matado Negan? Ni siquiera los actores saben la respuesta. Todo el reparto ha rodado su muerte para evitar filtraciones.