Todo lo que HBO estrenará el año que viene

ESTRENOS DE 2017

La cadena de cable estadounidense ha publicado el vídeo resumen con todos los estrenos y regresos que prepara para 2017. Las imágenes más esperadas por los espectadores son en las que se puede ver a Sansa, Arya y Jon Snow en la séptima temporada de 'Juego de Tronos'. En esta promo de HBO también se incluyen estrenos como 'Big little lies' con Nicole Kidman, 'The Young Pope' con Jude Law, 'The Deuce' con James Franco o la TV movie 'The Wizard of lies' con Robert DeNiro.