El Titanic vuelve a la pequeña pantalla en su centenario

A punto de cumplirse cien años desde el hundimiento del Titanic, los creadores de Downton Abbey comienzan a preparar una miniserie para la televisión que volverá a contar la historia del que fuera el buque más grande del mundo.



"La serie será una combinación de acción y misterio que incluirá tramas amorosas. Habrá elementos históricos pero también ficticios y tendrá como protagonistas una variedad de pasajeros de todos los estratos sociales", ha explicado uno de los productores de la cadena inglesa ITV, que será quien la emita.



Así promete ser la ambiciosa TV movie que la cadena ha puesto en manos de Julian Fellowes, creador y guionista de Downton Abbey y que cuenta en su haber con un Oscar por 'Gosford Park', según recoge el diario británico 'The Guardian'. El hundimiento del Titanic es el suceso con el que arranca la serie del momento que todos los martes emite Antena 3.



"Los espectadores viajarán a través de las últimas horas del Titanic. Un viaje que les sobrecogerá el corazón a medida que vayan conociendo el drama de cada uno de los personajes y, sobre todo, cuando sepan quienes se salvarán y quienes no", han prometido los productores de la cadena.



"Cada parte de la historia será llevada a la máxima tensión hasta el momento en el que el buque sufra el accidente. Al final se llegará a una conclusión explosiva con la que se hundirá cada una de las historias", subrayó.



La producción de este proyecto, a cargo de Nigel Stafford-Clark y Chris Thompson, será compartida por Reino Unido, Canadá y Hungría, siendo este último país el que sirva como escenario a una serie que comenzará a rodarse esta primavera.



La miniserie ya ha sido adquirida por televisión extranjeras como la estadounidense ABC o Channel Seven de Australia. Maria Kyriacou, directora de ITV Studios Global Entertainment, ha declarado que "el gran pedigrí de la producción de esta serie hace que muchas cadenas se hayan interesado ya".