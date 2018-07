Tío y sobrino se reúnen en el rodaje del regreso de 'Las Chicas Gilmore'

Este no es el primer reencuentro entre los actores de 'Las Chicas Gilmore', que hace casi diez años que no trabajaban todos juntos en el mismo proyecto. Ya vimos como Gregg Henry (Mitchum) y Matt Czuchy (Logan), padre e hijo en la ficción, volvían a coincidir para el revival de la serie.

Tanto Milo Ventimiglia (Jess) como Scott Patterson (Luke) han publicado en cuenta personal de Twitter las imágenes de la emotiva reunión.

Los nostálgicos de la serie están de suerte, porque las redes sociales están plagadas de fotografías del día a día de los actores detrás de las cámaras. Sin duda, parece que se respira un buen ambiente de trabajo.

Los cuatro nuevos capítulos de 'Las Chicas Gilmore' llegarán a Netflix en mayo y cada uno transcurrirá en una estación del año diferente.

Hello from the past, wait present, no you'll see us in the future :) @warnerbrostv #GilmoreGirls @netflix . MV pic.twitter.com/zKwStfGBbp

Uh oh. It looks like @ScottGPatterson has a decade's worth of hellfire stored up to unleash on Kirk. pic.twitter.com/GAQTJvxfo5