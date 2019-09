Avisamos que esta noticia tiene spoilers. La tercera temporada de 'Por 13 razones' ha dado un giro radical a su trama y todo ha cambiado con respecto a las anteriores entregas. Como ya sabemos, la serie se centra ahora en resolver el asesinato de Bryce Walker, el gran villano hasta ahora.

A lo largo de lo de los capítulos de esta temporada vamos descubriendo más cosas del que será el nuevo antagonista de la ficción, Monty de la Cruz. La segunda entrega su personaje terminaba abusando brutalmente de Tyler, un asunto por el que acaba en la cárcel después de que el joven se atreva a denunciarlo.

Además, descubrimos que Monty tenía grabes problemas familiares y estaba atormentado por ser gay. Finalmente, tras entrar en prisión muere asesinado y le atribuyen el asesinato de su amigo Bryce, aunque él no es realmente quien lo ha matado.

De todo esto ha hablado Timothy Granaderos, actor que le da vida, en una entrevista a TVline donde ha confesado que no debería haber tenido un final tan triste: "Espero que la gente lo recuerde como un niño complejo que estaba tratando de descubrirse, como cualquier otra persona... No debería haberle pasado a él. No importa lo que hizo, él era un humano, y esto no debería haber sucedido. Tenía una vida familiar dura, y con este secreto que guardaba se encontraba solo".

Además, también ha comentado que le gustaría que se descubriera que él no es el asesino en la cuarta temporada. Algo que puede suceder gracias al personaje de Winston quien pasó la noche con él: "Sí, por supuesto. Espero que derribe todo lo establecido y lo revele todo. Pero al mismo tiempo, también estoy interesado en los otros personajes como fan, así que quiero que se salgan con la suya y sigan adelante. Ha sido un viaje tan turbulento y tumultuoso para ellos. La vida en Liberty es estresante".

Por último declara que le encantaría poder estar en la última temporada pero es algo que por el momento no se puede saber: "Me gustaría pensar que sí, y con la forma en que contamos nuestras historias, siempre es una posibilidad. Pero realmente no tengo una idea de lo que realmente va a suceder. ¡Sin embargo, quiero seguir trabajando!".

