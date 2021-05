'This Is Us' dice adiós: La exitosa serie dramática terminará con su temporada 6

'This Is Us' ha sido una de las series más aclamadas y premiadas de los últimos años, y ahora se ha anunciado que el drama familiar de NBC llegará a su fin con una sexta y última temporada.

El creador y showrunner de la ficción, Dan Fogelman, ya había revelado en alguna ocasión que su plan siempre ha sido terminar con la temporada 6, por lo que sabemos que la historia estará a la altura, y ahora The Hollywood Reporter lo ha confirmado en exclusiva.

Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Justin Hartley y Chrissy Metz volverán tras despedir la temporada 5, ahora en emisión, con una nueva entrega el año que viene que promete hacernos sacar más pañuelos que nunca.

La propia Metz, que da vida a Kate Pearson en su versión adulta, ya confesó al principio de esta temporada a NBC New York que tenían en mente que el final estaba cerca.

"La siguiente temporada, temporada 6, se supone que va a ser nuestra última. Así que todo el mundo está un poco afectado por eso. Pero, ¿quién sabe? Igual hay un spin-off. ¿Quién sabe? Dan podría decir, 'bueno vamos a adelante con la temporada 7'", confesaba la actriz.

Por su parte, Fogelman ya dijo en THR en 2019 que no tenía intención de que 'This Is Us' fuera una de esas series que se alargan hasta el infinito.

"Nunca accedimos a hacer una serie de televisión que vaya a durar 18 temporadas, aseguraba. Tenemos un plan muy directo. Tengo páginas de guión que he escrito y estoy escribiendo que están muy, muy muy en el futuro. Tenemos un plan para lo que vamos a hacer, y sé cuál es".

Dentro de la triste noticia, seguro que sus palabras tranquilizarán a los fans.

Seguro que te interesa:

Kate se reencuentra con su padre Jack en uno de los momentos más emotivos de 'This is us'