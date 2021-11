Adam Brody y Rachel Bilson fueron una de las parejas más queridas del Hollywood adolescente a principios de los 2000 gracias a su popularidad en 'The O.C.'.

La pareja de actores interpretó a Seth y Summer en la exitosa serie y su historia marcó a toda una generación. Pero además esa química traspasó la pantalla y tuvieron un romance que duró la mayor parte de la ficción durante 3 años.

Desde que Rachel Bilson y Melinda Clarke comenzaron hace unos meses su podcast 'Welcome to the OC, bitches' rememorando la serie, los fans estaban deseando que llegase el momento en el que Rachel se encontrase con Adam Brody, y por fin ha llegado.

Ocupando dos episodios separados del podcast debido a la larga conversación, Brody ha rememorado su tiempo como Seth, la experiencia y la fama que les cambió la vida, y también ha respondido largo y tendido a la polémica formada alrededor del ambiente del set y la salida de Mischa Barton.

"Brody pero tú recuerdas... Yo siento que el set era un lugar bastante amigable, yo siento que solo tengo recuerdos positivos", comienza diciendo Rachel.

"Yo también. No tengo un solo recuerdo de sentirme abrumado", corrobora el actor. Pero entonces las presentadoras le piden su opinión sobre las declaraciones de Mischa sobre el ambiente poco seguro y tóxico que vivió ella en 'The O.C.'.

"A ver, yo creo que, en general, y más aún hace 20 años, no creo que el set... Sabes, ella tenía 17 años cuando empezamos. Y creo que todos éramos gente amable que la trató bien, yo me siento bastante bien sobre mi comportamiento con ella", comienza diciendo.

"Pero no creo que sea un ambiente protector, no creo que ninguno de nosotros estuviera especialmente protegido. Simplemente creo que teníamos buenas raíces, un apoyo fuerte en nuestras vidas personales, y la forma en la que nos educaron... Y todos éramos más mayores también", apunta, pues Mischa era 6-7 años menor que ellos y la única adolescente de verdad en la vida real.

"Pero sí, no por señalar nuestro set en particular, pero creo que en general el sistema no está diseñado para protegernos en absoluto. Y... podrías decir que es una señal para explotarte, ¿sabes?", añade con una risa resignada.

"Pero la comprendo. Yo no pensé que era un set lleno de drama, pero soy comprensivo con su experiencia. Y sí que diré que no pienso que la forma en la que fue despedida, matándola o lo que sea, fue lo mejor. Y lo digo desde el punto de vista de la historia, pero también por cómo puede afectar a la mente de una persona de esa edad. Pareció como que la narrativa dejó caer que 'sí, nos hemos quedado sin ideas, pero iguaal ella era un problema'. ¿Sabes? Como que esa narrativa se apoderó de todo", revela Brody.

"Y en mi opinión, aunque ella no era la persona con la que más trabajé, y aunque aún estaba un poco por madurar, yo realmente encontraba que era bastante fácil trabajar con ella. En plan, no sé, no la conocía tan bien, pero... definitivamente no era un monstruo", asegura, mientras Bilson y Clarke le dan por completo la razón.

"Y siento que fue una cosa muy pública, y ser básicamente despedida de esa forma, y que haya un rumor o implicación o lo que sea de que tu comportamiento es tan malo. Y creo que, para empezar, eso no es exactamente cierto. Para mi... Repito, solo estoy especulando. Pero creo que no fue 100% su comportamiento. Y si no lo es... No sé, ¿se pudo haber manejado mejor? Yo creo que sí, pero todos los involucrados eran jóvenes, y eran literalmente otros tiempos".

