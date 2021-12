'The Witcher': Nada de lo que ves en esta foto está hecho con CGI, palabrita de Kristofer Hivju

Desde el pasado viernes 17 tienes disponible en Netfllix la temporada 2 de 'The Witcher'. Como recordarás, en esta nueva entrega de la serie protagonizada por Henry Cavill se unía al reparto el actor al que conociste en 'Juego de Tronos' Kristofer Hivju. Si ya has visto los primeros episodios de la segunda temporada habrás comprobado que Hivju interpreta en la serie a Nivellen, un hombre convertido en bestia.

Pues bien, según ha revelado Kristofer, para su transformación física en este personaje no se ha recurrido a CGI, y todo lo que ves en la serie se ha conseguido con prótesis y maquillaje. Así lo ha contado el propio actor a TV Insider:

"Fue un proceso enorme. Primero, hicieron una escultura de mi cuerpo completo, y luego construyeron el traje sobre mi cuerpo, así que hasta mis pezones encajan en ese traje. [ Risas ] Todo lo que ves: mis manos, mis pies, mis cuerpo; es real. Son prótesis. Y eso fue increíble. Podríamos haber hecho esto conmigo corriendo con un traje verde delgado, ¿sabes? Entonces, creo que fue una elección fantástica hacerlo, por lo que podría estar en el sala con los actores e interpretar de verdad. Creo que está muy bien hecho, y cuando lo miras a los ojos, son mis ojos ".

Desde luego fue una decisión arriesgada, porque como cuenta el actor, hubiera sido quizá más sencillo trabajar al personaje con CGI.

Al hacerlo, esto permitió que los otros actores en la sala vieran a Hivju caracterizado, en lugar de intentar imaginar cómo se vería después de la postproducción.

Kristofer Hivju también ha explicado que hicieron falta 7 personas para ayudarlo a ponerse el traje, lo que significa que el disfraz fue un " gran trabajo en equipo". Para meterse en el papel, Hivju incluso estudió cómo se mueven los jabalíes y los osos para concretar realmente los movimientos del personaje.

Si no recuerdas demasiado bien lo ocurrido en la temporada 1 de 'The Witcher' no te preocupes, porque aquí te refrescamos la memoria.

Seguro que te interesa:

Henry Cavill presenta la temporada 2 de 'The Witcher' en Madrid: "Leo todo lo que escriben los fans"