'The Walking Dead' vuelve

El regreso de 'The Walking Dead' está cada día más cerca. El próximo domingo 10 de febrero la ficción volverá a la pequeña pantalla y, mientras tanto, la cadena AMC ha publicado más material del nuevo capítulo para ir abriendo el apetito.



En las instantáneas, que pueden verse en Entertainment Weekly, vemos a Rick (Andrew Lincoln) de vuelta en Woodbury. En otra de las fotografías Merle (Michael Rooker) aparece arrodillado junto al cadáver de un zombie, cuya cabeza ha sido destrozada. Por los restos de sangre presentes en la prótesis de su brazo derecho podemos adivinar que él ha sido el responsable de la carnicería.

En la tercera fotografía Andrea (Laurie Holden) trata de zafarse de un hombre que la retiene y parece muy alterada, como si quisiera detener algo que está sucediendo ante sus ojos. A su alrededor una multitud grita exaltada.



Ya vimos a Andrea en esta situación en un teaser de "The Suicide King", el capítulo con el que regresará la ficción después del parón navideño, que la cadena ya adelantó en diciembre. En el vídeo veíamos cómo Daryl y Merle están en el centro de la multitud enfurecida que retiene a Andrea y no parece que sea la mejor situación para los hermanos Dixon.