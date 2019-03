'The Walking Dead' no ha podido resistirse a la moda de tener su propia versión en Lego, al igual que otras series como 'Los Simpson' o 'Arrow'. Así, un fan desde YouTube ha versionado el tráiler de la quinta temporada de la serie de zombies más exitosa de la televisión, a través de estas populares figuras.



Al igual que en el tráiler original, el vídeo en versión Lego comienza con Rick (Andrew Lincoln) afirmando: "Se están metiendo con la gente equivocada". El vídeo continúa con diversas escenas de los protagonistas en Terminus. "No nos volveremos a separar. Cuando lleguemos a Washington haremos que los zombies mueran y que los vivos recuperen el mundo", anuncia el sargento Ford (Michael Cudlitz) en el clip, mismo mensaje que lanza en el tráiler original.



El vídeo concluye con la aparición de Beth Greene, quien estuvo desaparecida durante los últimos episodios de la cuarta temporada. "Cada sacrificio que hacemos tiene que ser por el bien común", dice Beth.



El propio Norman Reedus, quien da vida a Daryl Dixon en la ficción, publicó en su cuenta de Twitter personal, el enlace del tráiler en versión Lego para que todos sus seguidores pudieran verlo.

'The Walking Dead' cuenta la historia de las secuelas de un apocalipsis zombie, siguiendo a un pequeño grupo de supervivientes que viajan a través de Estados Unidos en busca de un nuevo hogar, y en el reparto destacan actores como Andrew Lincoln, Norman Reedus, Steven Yeun, Lauren Cohan, Chandler Riggs, Melissa McBride o Emily Kinney, entre el gran reparto que incluye esta exitosa serie de televisión.