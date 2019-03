'The Walking Dead' rompe su silencio sobre el futuro de Lauren Cohan, Maggie en la serie

Todo el mundo sabía que en la novena entrega de 'The Walking Dead' su protagonista, Andrew Lincoln, abandonaría la serie tras confirmarlo el mismo actor antes del estreno de la última entrega.

Pero lo que no estaba tan claro que es que estábamos también ante el final de otro de los personajes principales, Maggie, al que le ha dado vida todo este tiempo la actriz Lauren Cohan.

De hecho, el capítulo quinto de esta novena entrega, 'What Comes After', ha sido el último en el que aparecieron ambos personajes. Tras este momento los seguidores de la ficción no han parado de especular sobre el futuro de la actriz en la serie.

Debido a la polémica que se ha formado al respecto 'The Walking Dead' ha roto su silencio a través de un comunicado en el que explican: "El último episodio de Maggie esta temporada fue el 9x05. Pero ese no es el final de la historia de Maggie. Queremos mucho a Lauren Cohan y esperamos volver a contar con ella en el gran programa o más allá, y construiremos una historia al servicio de ello", dice el texto que leyó Chris Hardwick, presentador de 'Talking Dead'.