'The Walking Dead' reta a 'Juego de Tronos' a superar el desnudo de sus zombies

La serie de AMC tendrá el primer desnudo integral después de ocho temporadas y a quien veremos no será ni a Rick ni a Daryl... si no a un zombie. 'The Walking Dead' regresa este próximo 25 de febrero con los últimos capítulos de la octava temporada, en la que se verá este desnudo.

Y los zombies apocalípticos se han envalentonado y han retado a los caminantes de más allá del Muro de los Siete Reinos. La cuenta oficial de Twitter de 'The Walking Dead' ha aprovechado para lanzar un reto a 'Juego de Tronos', una serie caracterizada por no cortarse en mostrar desnudos. ¿Veremos a algún caminante desnudo en el final de la serie?