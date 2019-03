'The Walking Dead' renueva por una cuarta temporada

Los zombies seguirán aterrando una temporada más. La cadena de cable AMC ha confirmado una cuarta temporada de la serie 'The walking Dead' (aún tiene que estrenar la segunda parte de la tercera temproada). Pero esta nueva entrega de la serie basada en los cómics de Robert Kirkman no contará con uno de las personas que han hecho de esta ficción lo que es: el showrunner Glen Mazzara.



Según ha informado la cadena que emite la serie de más éxito de la televisión de cable estadounidense, Mazzara no regresará a la ficción para la próxima temporada. El showrunner encargado de dar este nuevo aire a 'The Walking Dead' no ha renovado su contrato por tener "una visión diferente" a la del canal sobre el producto que están haciendo.



El comunicado oficial se ha limitado a señalar que "AMC y Glen Mazzara anuncian que, para futuras temporadas, ambos han decidido no continuar trabajando juntos. Ambas partes reconocen que hay una diferencia de opinión sobre hacia dónde debe ir la serie y han concluido que es mejor separarse".



No es el primero de los creadores de la serie que se descuelga del proyecto: Frank Darabont, creador de la serie, fue despedido sin previo aviso tras dos temporadas.