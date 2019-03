'The Walking Dead' presenta su videojuego y adelanta novedades de la octava temporada

Greg Nicotero, el productor y director de 'The Walking Dead', ha desvelado nuevos detalles de la octava temporada a ComicBook. Esta nueva entrega de la serie de AMC será muy diferente a las anteriores y albergará grandes dosis de acción.

"Empezamos la octava temporada con un primer plano de Rick Grimes y pronto nos damos cuenta de que es él quien domina la trama, no Megan", ha afirmado Nicotero.

Pero estas no son las únicas novedades de la serie. Este martes, la cadena AMC y Next Games han presentado el tráiler de 'The Walking Dead: Nuestro Mundo', un juego de realidad aumentada que permitirá a los seguidores de la serie luchar desde el móvil, contra los zombies, el juego es muy similar al conocido 'Pokémon Go'.

La octava temporada de 'The Walking Dead' llegará el próximo 22 de octubre (en nuestro país se podrá ver en la madrugada del 22 al 23 en Fox España) y con él llegará el capítulo 100 de la serie. Por este motivo, la cadena regaló a sus fans un vídeo que recopila los mejores momentos de estos 99 capítulos.