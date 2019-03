'The Walking Dead': Michael Cudlitz (Abraham Ford) vuelve en la novena temporada, pero no como esperabas

Michael Cudlitz, que interpretó a Abraham Ford durante varias temporadas, regresará en la novena entrega de 'The Walking Dead', pero no como esperabas. No será el único en volver. Hace poco se confirmó que Jon Bernthal volverá a dar vida a Shane, pero solo durante un episodio. Lo más probable es que lo haga a través de un 'flashback' o algo similar.

El que no lo hará a través de una ensoñación es Cudlitz . Ni tampoco volverá de entre los muertos. Su personaje fue brutalmente asesinado en el primer capítulo de la séptima temporada. Según ha informado ComicBook, esta vez, el actor se pondrá detrás de las cámaras y dirigirá un episodio de la nueva entrega. Será la primera vez que alguien del reparto se aventura a la realización de la serie, aunque Colman Domingo (Victor Strand en 'Fear The Walking Dead' también debutará como director en un episodio del spin-off.

La temporada se estrenará en el mes de octubre y, tal y como se confirmó, habrá un salto temporal. Tras el triunfo de la utopía de Carl (Chandler Riggs), "se verán las grietas de la visión", tal y como ha explicado la showrunner. Pero habrá que esperarse a otoño descubrir a qué se refiere.

Desde que Abraham Ford fue asesinado por Negan (Jeffrey Dean Morgan), Cudlitz no ha dejado de trabajar: dará vida a Mike Cleary en la nueva serie 'The Kids Are Alright' y está involucrado en 'Driven', la película protagonizada por Jason Sudeikis y Lee Pace. Además, también tuvo un pequeño papel en la primera temporada de 'El joven Sheldon'.