'The Walking Dead' domina las nominaciones a los premios Saturn

Continúan las entregas de premios. En la semana de los Oscar, se siguen anunciando nominaciones a más galardones que se entregarán próximamente. Los últimos premios en conocerse las nominaciones han sido los de la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror y sus premios Saturn.



Y tratándose de esta academia, no sorprende que la serie con más nominaciones sea una protagonizada por zombies: 'The Walking Dead' puede llevarse hasta 5 premios el próximo mes de junio en la gala de entrega de los Premios Saturn, en Burbank.



A pesar de dominar las nominaciones, la serie de la AMC no opta al premio a la mejor serie. Las que sí lo hacen son 'Breaking Bad', 'Lost', 'Smallville', 'Dexter' y 'Fringe', entre otras.



La ficción de AMC que ha triunfado en todo el mundo y que en España emite La Sexta ha conseguido un total de seis nominaciones, liderando la categoría televisiva. Entre las nominaciones de 'The Walking Dead' se encuentran la de mejor actor para Andrew Lincoln y el de mejor actriz (Sarah Wayne Callies). Le siguen otras conocidas ficciones como 'Breaking Bad', 'Lost' o 'Fringe' con cuatro nominaciones.