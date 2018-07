'The Walking Dead' se despide más sangrienta que nunca

¡CUIDADO! Esta noticia contiene spoilers del capítulo final de midseason



"Va a haber sangre. El muro se cae y será una completa locura". Así de claro ha sido Andrew Lincoln, protagonista de 'The Walking Dead', la serie de AMC que pone punto y seguido en su sexta temporada.



La cadena de cable emitió anoche el capítulo final de esta primera tanda de la sexta temporada, sobre el que habla Lincoln en una entrevista a The Wrap. "Estoy más entusiasmado de lo que nunca he estado por hacia dónde se dirige la historia".



"Los episodios ocho y nueve son increíbles. Increíbles. Son los que considero los mejores episodios que he leído, y cuando los he rodado se han vuelto más grandes y épicos. Cada día que hemos rodado ha sido más loco que el anterior", ha adelantado Andrew Lincoln, quien interpreta a Rick en 'The Walking Dead'.



"Si no hubiera interpretado a Rick, me hubiera gustado ser Negan. Es un personaje único", respondió Lincoln ante la pregunta de qué personaje le hubiera gustado interpretar en lugar de Rick. El actor también habló sobre su relación con Jeffrey Dean Morgan, quien interpretará a Negan en la serie en la próxima tanda de capítulos: "Es un tío muy majo y un gran actor. Sé que va a ser una gran incorporación para la serie. Él está deseando incorporarse, es un gran seguidor de la serie".



La midseason de 'The Walking Dead' ha finalizado este domingo. Fox España emite el capítulo esta noche, menos de 24 horas después de su estreno en EEUU. Los nuevos capítulos se estrenarán en 2016.