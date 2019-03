'The Vatican' ya tiene protagonistas

'The Vatican' coge forma: la nueva serie que prepara Showtime ya cuenta con sus tres protagonistas y tendrá un director de lujo para su episodio piloto. Kyle Chandler, ganador de un Emmy por su papel en 'Friday Night Lights', se une a la ficción como protagonista, junto a Matthew Goode ('Match Point') y Sebastian Koch ('La vida de los otros').



Matthew Goode será el protagonista de la serie, interpretando al secretario del Papa, Bernd Koch, lo que le coloca en una posición muy poderosa dentro del círculo más cercano en el Vaticano. Sebastian Koch interpretará al Cardenal Marco Malerba en esta ficción explorará las relaciones y rivalidades así como los misterios y milagros detrás de una de las instituciones más crípticas del mundo.



El último en incorporarse a 'The Vatican' es Kyle Chandler, quien interpretará al arzobispo de Nueva York, el Cardenal Thomas Duffy, según informan varios portales estadounidenses.



'The Vatican' se trata del nuevo proyecto de ficción de la cadena estadounidense Showtime, producida por Sony Pictures Television unto a Showtime y Scott Free Productions y creada por Paul Attanasio ('House'). El primer episodio de la serie contará con una dirección de lujo: Ridley Scott.



Como se supo hace unos meses, Scott vuelve a la pequeña pantalla con 'The Vatican', tras dirigir en 1969 'The Troubleshooters', una ficción de la BBC.