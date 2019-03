The CW renueva 'Sobrenatural', 'Jane the virgin', 'Arrow' y cinco series más

La cadena de televisión estadounidense The CW ha hecho público durante el Television Critics Association 2015 (TCA) que casi la totalidad de las series que tienen actualmente un hueco en su parrilla televisiva, renovarán por una temporada más tal y como apunta el portal Entertainment Weekly.



Concretamente, el canal de CBS y Warner ha encargado las nuevas temporadas de 'The Flash' (segunda temporada), 'Jane the Virgin' (segunda temporada), 'The Originals' (tercera temporada), 'The 100' (tercera temporada), 'Reign' (tercera temporada), 'Arrow' (cuarta temporada), 'Crónicas Vampíricas' (séptima temporada) y su serie más longeva, 'Sobrenatural' que contará ya con 11 temporadas.



Una de las serie estrella de la cadena es 'Jane the virgin', que pese a no tener grandes datos de audiencia ha sido la primera ficción de la cadena en ganar un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia con Gina Rodriguez.



Mark Pedowitz, responsable de The CW aseguró que "al renovar estas series ahora, nuestros productores ejecutivos pueden empezar a planificar historias para la próxima temporada y comenzar a rodar las ficciones a lo largo de la próxima temporada".



Respecto al futuro de 'Hart of Dixie', Pedowitz afirmó que si la serie se cancela y termina esta temporada, tendrá un buen final para la serie, por lo que no dejará descontentos a sus seguidores.