'The Red Road' renueva por una segunda temporada

'The Red Road' ha conseguido su renovación por una segunda temporada, según informa el portal TV by The Numbers. La serie de producción propia de Sundance Channel está protagonizada por Jason Momoa ('Juego de Tronos') y Julianne Nicholson ('Boardwalk Empire').



'The Red Road' se suma al éxito de 'Rectify', que también ha sido renovada. La ficción contará con una segunda entrega de 6 capítulos, al igual que la primera. La serie creada Aaron Guzikowski traslada al espectador a la frontera entre New York y New Jersey en el que hay un alto porcentaje de población india y donde los secretos y antiguos crímenes persiguen hoy en día a sus habitantes.