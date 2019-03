'The Leftovers' vuelve a empezar

La serie creada por Damon Lindelof y Tom Perrotta fue uno de los estrenos de 2014 que más dio de qué hablar. 'The Leftovers' regresa a HBO el próximo 4 de octubre, un día en el que tendrá que enfrentarse a los regresos de 'The Good Wife', 'The Affair' o 'Homeland'.



La cadena HBO ha lanzado un nuevo tráiler de la serie, en el que los protagonistas "se verán a salvo por primera vez en Jarden, Texas". También podemos ver el primer cartel oficial de esta segunda temporada, en el que se puede leer "Begin again" (volver a empezar, en inglés).



'The Leftovers' narra la vida de un grupo de personas después de que el 2% de la población mundial haya desaparecido sin dejar rastro.