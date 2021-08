'The Flight Attendant': La famosa actriz rubia que podría haber sido Cassie y no Kaley Cuoco

Después de 12 temporadas interpretando a Penny en 'The Big Bang Theory', Kaley Cuoco decidió continuar con su carrera como actriz dando un giro a su carrera profesional y dejando atrás las sitcom. Fue entonces cuando llegó 'The Flight Attendant', donde interpreta a una azafata llamada Cassandra que, tras una noche loca con uno de los pasajeros de uno de sus vuelos, se despierta con el cadáver de este hombre y no recuerda nada de lo sucedido.

Tras el final de la primera temporada, a Cuoco pronto le llegaron los éxitos. La actriz fue nominada a Mejor Actriz de Comedia en los Globos de Oro 2021, aunque perdió el premio, ahora está en la lista de mejor actriz protagonista de una serie de comedia en los Premios Emmy.

"Primera vez aquí. Gracias Academia de la Televisión por un momento que nunca olvidaré. 9 guiños para el equipo 'The Flight Attendant. ¡Gracias, gracias a toda mi tripulación de vuelo! Surrealista", decía Cuoco, refiriéndose a las 9 nominaciones que ha recibido 'The Flight Attendant'.

La otra actriz que podría haber sido Cassie

Sin embargo, Kaley Cuoco reveló en una entrevista para Los Angeles Times que había otra famosa actriz rubia interesada en el papel. La actriz reveló que llegó a la serie gracias al libro, que encontró por casualidad en Amazon, fue entonces cuando la portada le llamo especialmente la atención: Una mujer rubia corriendo.

Poco después de eso, tuvo los derechos para convertir el libro en un programa de televisión, pero Cuoco admitió que ni siquiera lo había leído todavía. Fue entonces cuando llamó a su abogado y le pidió que consiguiera que la adaptación fuera para ella.

Kaley estaba segura de que alguien ya había optado por el libro, así que le pidió a su abogado que verificara que esta actriz no había sido la elegida: Reese Witherspoon. Efectivamente ella no tenía los derechos así que poco después se lo dieron a Kaley Cuoco y todo salió bien para ella.

Witherspoon es conocida en Hollywood por sus adaptaciones de libros. Su compañía de producción, Hello Sunshine, ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos en adaptaciones literarias con fuertes protagonistas femeninas.

...

Seguro que te interesa...

Kaley Cuoco confiesa cómo le afectó el problema con el alcohol de su personaje en 'The Flight Attendant'