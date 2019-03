'The Flash' y 'Supergirl' darán el Do de pecho en un crossover musical

Sí, has leído bien: será un crossover musical. "Habrá un par de episodios musicales a mitad de año entre Supergirl y Flash. Tenemos a bastantes actores de otras series que saben cantar y pueden aparecer en estos capítulos", así fue como Greg Berlanti, el guionista de estas ficciones de CW, comunicó esta novedad.

Berlanti comentó que el crossover musical podría darse entre los episodios 13 y 14 de las nuevas temporadas de ambas series. Además, confirmó que el musical primero tendrá lugar en el entorno The Flash y después llegará a Supergirl.

Sin duda alguna, Flash y Supergirl son los superhéroes perfectos para hacer episodios musicales, teniendo en cuenta el pasado de Melissa Benoist y Grant Gustin en Glee. Por su parte, Berlanti no dijo qué canciones serían pero sí comentó que "serán canciones que ya existen" pero que aún está en duda el hacer alguna original para cada capítulo.

Poco después, el guionista escribió en su cuenta de Twitter: "Hemos estado hablando sobre si escribir al menos una canción original por episodio, y la verdad es que me haría muy feliz ver vuestras solicitudes a lo largo del año".

LOS GRANDES TALENTOS DE CW

Además, CW no ha confirmado qué superhéroes del 'Arrowverso' aparecerán en estos episodios. Lo cierto es que en la cantera de CW hay actores con buenas aptitudes musicales como Jesse L. Martin de The Flash, Jeremy Jordan de Supergirl o John Barrowman de Legends of Tomorrow.

El estreno de la tercera temporada de 'The Flash' será el próximo 4 de octubre y el de la segunda de Supergirl el día 10 de ese mismo mes.

Arrow también regresará a la pequeña pantalla en otoño justo al día siguiente de The Flash, el 5 de octubre. Lo hará acompañado de Frequency, otro debut de la cadena. Legends of Tomorrow lo hará el miércoles 13 de octubre acompañada de Supernatural.