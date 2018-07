'The Flash' volverá a la pequeña pantalla el 6 de octubre con su segunda temporada. Para amenizar la espera, la cadena The CW ha lanzado el primer avance de los próximos episodios con nuevos villanos y una señal propia para el corredor escarlata al más puro estilo Batman.



La promo, de tan solo once segundos de duración, incluye un primer vistazo a uno de los grandes villanos de la segunda temporada, Atom-Smasher, interpretado por el exluchador de la WWE Adam "The Edge" Copeland.



También revela un nuevo foco luminoso con el logotipo de un relámpago que servirá para que los policías de Central City puedan pedir ayuda a Flash/Barry Allen (interpretado por Grant Gustin) como hace Gotham para llamar a Batman.



Los seguidores del superhéroe de DC Cómics pueden ver la primera temporada todos los lunes en Antena 3 (a partir de las 22:30 horas).