'The Flash' estrena traje en The CW

The CW apuesta por un nuevo superhéroe para su parrilla. La cadena presenta 'The Flash', un 'spin-off' de 'Arrow', en la que Grant Gustin interpretará a Barry Allen, un jóven científico con el don de la súper-velocidad. La serie no se estrenará hasta la temporada que viene, pero los avances empiezanlentamente a dispersarse por la web.

El traje es una parte crucial de cualquier superhéroe, y en este caso, la oscarizada Colleen Atwood ha sido la encargada de diseñar el nuevo atuendo de 'The Flash'. La imagen, que publica el portal Vulture, sin embargo no nos deja ver la totalidad del traje, con lo que The CW nos deja a expensas de recibir nuevas sorpresas.