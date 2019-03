La tercera temporada de 'The Crown' ya tiene nueva familia real. La serie de Netflilx vivirá un salto en el tiempo, por lo que había que "hacer un re-casting", ha declarado Suzanne Mackie, productora ejecutiva de la serie. "Es todo o nada. Todos los personajes tienen que cambiar".

Netflix anunció que la ficción tendrá una tercera y cuarta temporada que conllevarían un cambio de reparto para marcar el paso del tiempo en los personajes. Además de Olivia Colman y Tobias Menzies como los nuevos Isabel II y príncipe Felipe, sustituyendo a Claire Foy y Matt Smith, la plataforma ha publicado el nuevo reparto de la serie.

Helena Bonham-Carter será la princesa Margarita hasta la cuarta temporada. "No sé que me asusta más si hacer justicia a la verdadera Princesa Margarita o a seguir la interpretación de Vanessa Kirby", confesaba la actriz. Y para interpretar al Primer Ministro Harold Wilson, los productores de 'The Crown' han escogido a Jason Watkins. La serie recibe así un lavado que transportará al espectador en el tiempo gracias al cambio físico de los actores.