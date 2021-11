'The Boys': Primeras imágenes de Laurie Holden como Crimson Countess

Un nuevo detalle de la próxima temporada de 'The Boys' ha sido desvelado. Tras anunciar nuevas incorporaciones al elenco, y dar pistas sobre el posible regreso de Stormfront (Aya Cash), la serie ha publicado las primeras imágenes de Laurie Holden en su papel de Crimson Countess.

La fotografía ha sido publicada en la cuenta oficial de la serie en Instagram, y podemos ver a Holden con el traje que lucirá en la tercera temporada: completamente de rojo, incluso el pelo y un antifaz que le da el toque misterioso a la pose de superheroína. "Payback es una perra" ha escrito la cuenta oficial 'The Boys' acompañando a la publicación.

Esto nos hace pensar que este personaje podría formar parte de dicha organización, tal y como aparece en los Comics. Hay que tener en cuenta que, en los cómics, dos personajes operaron bajo el nombre de Crimson Countess. La primera versión fue parte de la Segunda Guerra Mundial y conocía a Soldier Boy, y la segunda encarnación estaba vinculada al grupo Payback.

La propia actriz también quiso compartir la fotografía en sus redes sociales, bajo la frase "¡Es la hora de la venganza! Tengo muchas ganas de que el mundo descubra a Crimson Countess en acción".

No será la única cara nueva que veremos en la tercera temporada, Jensen Ackles encarnará a Soldier Boy. Pero también volveremos a ver a Karl Urban, Jack Quaid y Antony Starr.

Sin armas en el set

Tras el fatal accidente que provocó la muerte de la directora de fotografía de 'Rust', Halyna Hutchins, el guionista de 'The Boys', Eric Kripke anunció en sus redes sociales que revisarían su manera de trabajar en la serie: "Mi peor pesadilla es que alguien muera o salga herido durante el rodaje. Mis condolencias para la familia Hutchins, y todo el equipo de 'Rust'. En su memoria, un compromiso simple y fácil: no habrá más pistolas con balas de fogueo en mis sets nunca más. Usaremos flashes de disparo con efectos visuales. ¿Quién está conmigo?".

Aún sin fecha de estreno

A pesar de todos los avances que están haciendo desde los canales de comunicación oficiales, realmente no hay nada demasiado claro acerca de la nueva temporada. 'The Boys' todavía no tiene fecha de estreno oficial, ni se sabe exactamente en qué se centrará la trama.

