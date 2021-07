'The Boys' lanza un nuevo spin-off para preparar la temporada 3

Parece que los fans de 'The Boys' están de enhorabuena. La temporada 3 ya está en marcha y hemos podido ver algunos detalles como la inclusión en el equipo de Jensen Ackles con el personaje de Soldier Boy.

Y ahora, para amenizar la espera, Amazon Prime Video ha lanzado un spin-off oficial titulado 'Seven on 7 on VNN', un canal de noticias de la Vought News Network que irá emitiendo episodios donde darán piezas de información sobre el universo de la serie en YouTube.

Este spin-off en formato noticia tendrá siete episodios donde hablarán sobre Los Siete y está protagonizado por Matthew Edison. Además, las noticias irán acompañadas de publicidad personalizada al más puro estilo de Vought.

Esta inesperada prieza transmedia también cuenta con el showrunner Eric Kripke, que ha contado algunos detalles de la idea a The Wrap.

"Desde que comenzó The Boys hemos estado viendo la fuerza de la propaganda de Vought, con su canal de noticias VNN. Vamos a profundizar en esos patriotas la próxima temporada, así que 'Seven on 7' nos sirve como teaser para presentarlo.

Aquí puedes ver el primer capítulo al completo:

En cuanto a la esperada tercera temporada, se estima que su estreno podría alargarse hasta febrero de 2022.

No es el único spin-off

El universo 'The Boys' está en plena expansión, pues este no es el único spin-off que tienen entre manos.

El pasado septiembre se anunciaba que también preparan un spin-off centrado en jóvenes superhéroes controlados por la corporación de Vought en una universidad específica para ellos.

La ficción la describían como una mezcla entre una serie universitaria y Los Juegos del Hambre, poniendo las condiciones de estos jóvenes al límite.

Seguro que te interesa:

¿Sabías que salía? Jack Quaid ('The Boys') pide perdón por esto que hizo en 'Los Juegos del Hambre'