Mayim Bialik compara el dolor por el final de 'The Big Bang Theory' con el de la ruptura con su ex pareja

Sí, lo repetiremos con cada noticia (y no para meter el dedo en la herida) pero... el final de 'The Big Bang Theory' cada vez está más cerca. Y claro, aunque nos duela mucho a todos los seguidores, no somos los únicos que sufriremos con el último capítulo, que pondrá punto y final a las aventuras de los científicos más conocidos de Pasadena.

Por esto mismo, Mayim Bialik, la actriz que da vida a Amy Farrah Fowler en la ficción que se emite en Neox, ha confesado en una entrevista que recoge Cinemablend el profundo dolor que siente por el final.

"Esto no es un proceso lineal, esta cosa de la pena, y el final de TBBT me ha recordado cuán profunda e insidiosa puede ser la pena. No solo he estado sufriendo el final de esta fase de mi carrera y mi vida; Me han recordado la pérdida de mi padre, mi matrimonio, mi ex novio, mi querido gato, Esaú. Mi cuñado, mi juventud, mis abuelos", como hay que recordar, la actriz termino su relación con su expareja la pasada temporada.

Además, como ya adelantamos en su momento, la actriz ha vuelto a recordar que no sabe que pasará en el capítulo final: "Y aquí estamos. Entrando en los últimos episodios de The Big Bang Theory . No sé lo que estos scripts sostendrán. No quiero saber. Solo voy a aparecer todos los días y veremos lo que nuestros maravillosos escritores tienen para nosotros".

En cuanto a cómo continuará en el rodaje de cara al último capítulo, la intérprete ha revelado que tiene la intención de hacerlo lo mejor que pueda durante el resto de la 12 temporada: "Actuaré como si fuera la primera vez que interpreto a este personaje. Recitaré mis líneas como si tuviera que jugar para este personaje para siempre. De hecho, bailaré como nadie lo está viendo, aunque millones de personas se sintonizarán para ver cómo se desarrolla y finalmente termina nuestro programa".

"La pena no nos da tiempo libre de la vida. Todavía hay muchas cosas que hacer para mantener la vida en medio del dolor. Y los estaremos haciendo hasta que se acabe el tiempo. Manténganse al tanto", concluye Bialik.

...

Seguro que te interesa...

La extraña imagen de los actores de 'The Big Bang Theory' que pondrá a prueba tu agudeza visual