Sin filtros sobre 'The Big Bang Theory': Kunal Nayyar admite que no "echa de menos" interpretar a Raj

'The Big Bang Theory' estuvo en emisión durante 12 temporadas que cautivaron a la audiencia a lo largo de muchos años, lo que hizo que este grupo de amigos un tanto peculiares se convirtieran en parte de la familia.

Una unión que también se manifestó en el set de rodaje ya que el reparto de la serie forjó una gran amistad que sigue intacta tras el final de la sitcom en mayo de 2019.

Desde entonces los actores han hablado en más de una ocasión de lo mucho que extrañan esa etapa de su vida pero parecer que hay uno de ellos que lo que no "echa de menos" es interpretar a su personaje.

Estamos hablando de Kunal Nayyar quien encarno a lo largo de la serie al astrofísico Raj pero en unas declaraciones para 'Metro.co.uk' ha confesado que no extraña al mejor amigo de Howard. ¿Por que...? En el vídeo tienes todas su declaraciones.

