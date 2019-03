'The Big Bang Theory' y 'Juego de Tronos', las series más nominadas

La Asociación de Periodistas de la Televisión ha fallado la lista con los nominados a la tercera edición de los Critic’s Choice Television Awards, ceremonia que tendrá lugasr el próximo 10 de junio en el Hotel Beverly Hilton.



'The Big Bang Theory' arrasa en las categorías de comedia, con 6 nominaciones en total. La serie de CBS ha sido nominada a Mejor Comedia, Mejor Actor (Jim Parsons), Mejor Actor de Reparto (Simon Helberg), Mejor Actriz de Reparto (Kaley Cuoco y Melissa Rauch) y Mejor Actor Invitado (Bob Newhart).



'Louie', 'The Middle', 'New Girl', 'Parks and Recreation' y 'Veep' comparten nominación con 'Big Bang' en la categoría de mejor comedia. 'Louie' y 'Parks and Recreation' cuentan con 4 nominaciones en total cada una.



En las categorías de drama, destacan las series 'Breaking Bad' y 'Juego de Tronos' con 4 nominaciones cada una, entre ellos el de mejor drama. 'The Americans', 'Homeland', 'The Good Wife' y 'Downton Abbey' también optan al premio a la mejor serie.



por cadenas, HBO lidera las nominaciones con 21 candidaturas, seguida de FX, con 19. 'American Horror Story' destaca en la categoría de miniserie y cuenta con 6 nominaciones en total.