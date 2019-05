Muere de amor: Así son los protagonistas de 'The Big Bang Theory' de pequeños en 'El joven Sheldon'

El próximo jueves 23 de mayo llega a Neox la gran final de 'The Big Bang Theory' y la nostalgia ya empieza a invadirnos. Sin embargo, 'El joven Sheldon', el spin-off de la serie, nos ha dado una gran sorpresa que ha hecho que se nos vaya un poquito la pena: Nos ha mostrado a los protagonistas cuando eran pequeños.

El último episodio de la segunda temporada de 'El joven Sheldon' ha incluido un cameo de Penny, Leonard, Amy, Howard, Bernadette y Rajesh en su versión más infantil. La trama del capítulo giraba entorno a la gala de los premio Nobel de 1990. Sheldon está intentando escucharla a las cinco de la mañana pero ningún amigo y nadie de su círculo cercano se muestra interesado en ello.

El pequeño Sheldon empieza a sentir iba a estar solo y sin amigos, pero pronto descubrirá que esto no va a ser así y contará con un gran grupo que le quiera. Es entonces cuando la ficción muestra dónde se encuentran en ese momento los protagonistas de 'The Big Bang Theory' cuando tienen 7 años. "Algún día, estaremos juntos", dice el título. No te pierdas el vídeo porque los científicos y las chicas son pura ternura de pequeños.

