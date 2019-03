'The Big Bang Theory': el gran homenaje a la madre de Howard a través del bebé recién nacido de su hijo

¡Cuidado esta noticia contiene spoilers de la última temporada de 'The Big Bang Theory'! Si has visto el último episodio de la midseason finale de 'The Big Bang Theory' sabrás que acaba con dos hechos muy importantes. Por un lado Sheldon y Amy manteniendo relaciones sexuales y por otro Bernadette dando a luz a una pequeña que tendrá una característica muy especial.

Y es que, los creadores de la serie han querido rendir un bonito homenaje al personaje de la madre de Howard a través de su nieta, a la vez que aclaran que no habrá nunca un bebé en el rodaje: "Es un homenaje encantador a su abuela. Es una forma genial de mantener con vida a la señora Wolowitz. También significa que no necesitaremos un bebé en el set, cosa que soluciona muchos problemas", explican.

Y es que la niña no aparecerá nunca en pantalla, como ya pasaba con su abuela, y se comunicará a través de llantos, gritos y berreos que sonarán muy similares a la madre de Howard.

Además, otra de las curiosidades del papel de este bebé es el nombre que finalmente han decidido para ella, Halley, haciendo así alusión a su carrera de científicos: "Todos son científicos y decidimos que el nombre estuviera relacionado con ello. Además, Howard fue astronauta y estuvo en el espacio, así que el nombre de Halley nos gustó". Aunque, el grupo de amigos de Howard sospecha que la llamó Halley porque pasarán 75 años hasta que Bernadette vuelva a tener sexo con él.