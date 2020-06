En la temporada 7 de 'The 100' se ha introducido un nuevo enemigo misterioso los 'Discípulos', y no sabemos muy bién qué quieren de los héroes de la serie, particularmente de Clarke, interpretada por Eliza Taylor.

Pero no hay motivos para el pánico, porque en el episodio 6 de la séptima temporada se nos ha mostrado un detalle que podría indicar que la salida a todos sus problemas está muy cerca y que la serie podría terminar como empezó. Sí, como lo lees.

Si aún no has llegado a ese capítulo y no quieres spoilearte, te recomendamos que esperes para ver el vídeo. Si por el contrario te mueres de curiosidad, ¡dale al play!

'The 100': El emotivo guiño a Lexa y Clarke en el primer capítulo de la temporada 7