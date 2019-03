HAZ QUE SHELDON ESTÉ ORGULLOSO

Gracias a 'The Big Bang Theory' y 'Young Sheldon' cada vez sabemos más de la vida de este curioso grupo de científicos, pero ¿y tú? ¿Eres capaz de contestar correctamente a estas preguntas de la serie? Avisamos de que no te lo hemos puesto fácil, así que no decepciones a Sheldon.