Terry Crews será el guardaespaldas de Jeff Daniels en 'The Newsroom'

Tony Crews dará vida al guardaespaldas y chófer de Will McAvoy -interpretado por Jeff Daniels- durante cinco episodios, según informa el portal Entertaiment Weekly.



El drama de Aaron Sorkin, que muestra lo que no se ve de los informativos de una importante cadena, acaba de renovar para una segunda temporada en la cadena de cable HBO y ya se ha apresurado a concretar su primer fichaje para la segunda etapa del próximo año.



Crews que -además de actor, fue jugador de fútbol americano- ha interpretado en televisión durante cuatro años a Julius en la serie 'Todo el mundo odia a Chris'.



La serie, que se estrenó el pasado domingo 24 de junio, tuvo una audiencia con su primer episodio de 2,1 millones de espectadores. HBO anunció esta semana que renueva 'The Newsroom' por otra temporada más, con tan solo dos episodios emitidos.