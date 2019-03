La terrible experiencia de Evangeline Lilly en 'Perdidos': "Me acorralaron para hacer una escena semidesnuda"

Aprovechando el tour promocional que está llevando a cabo por el estreno de 'Ant-Man y la Avispa', la actriz Evangeline Lilly, ha declarado en una entrevista una de sus peores experiencias que ha tenido como actriz y que se dieron durante el rodaje de la serie 'Perdidos' (Lost).

Según recoge 'The Independent' la actriz no estaba conforme con hacer algunas escenas con desnudos durante la serie, pero se sintió obligada a tener que hacerlos.

"En la tercera temporada, tuve una mala experiencia en el set, básicamente me acorralaron para hacer una escena semidesnuda, y sentí que no tenía elección. Estaba mortificada y temblando, y cuando acabó terminé llorando e inmediatamente después tuve que seguir y hacer otra escena formidable y fuerte" señalaba la actriz. Y continúa:

"En la cuarta temporada, apareció de nuevo otra escena en la que Kate tenía que desvestirse y luché muy duro para tener esa escena bajo mi control, y fallé en controlarla otra vez. Así que dije: 'Se acabó. Puedes escribir lo que quieras, no lo haré. Nunca volveré a quitarme la ropa en esta serie de nuevo'. Y no lo hice". Sentenciaba Lilly.

Asegura que esta mala experiencia con 'Perdidos' le ha marcado a la hora de elegir nuevos trabajos:

"Cuando leo guiones que envuelven desnudos, paso. Y no es porque haya algo malo con los desnudos, es porque no tengo la confianza para sentirme confortable y segura." aunque continúa: "He estado haciendo esto cerca de 15 años y ahora estoy más preparada para no tener más experiencias incómodas".

Aunque en general la serie 'Perdidos' fue una experiencia positiva para la actriz no le gustó nada como fue escrito su personaje. Aunque no siempre pensó así.

"Siempre he pensado que ella era desagradable, no al principio, al principio ella fantástica. Pero conforme la serie fue avanzando se volvió más y más predecible. Sentí que mi personaje había pasado de ser una persona autónoma y tener su propia historia y objetivos a ir detrás de dos hombres por toda la isla. Esto me irritaba bastante."

El personaje de Kate Austen (Evangeline Lilly) en 'Perdidos' era una fugitiva que era escoltada a Los Angeles hasta que tienen el accidente de avión en la isla y poco a poco acaba envuelta en un triángulo amoroso entre Jack Shepard (Matthew Fox) y Sawyer (Josh Holloway).

"Quería que ella fuera mejor porque era un icono de fortaleza para las mujeres. Lo intenté con todas mis fuerzas para que así fuera. Ella tenía que demostrar su fuerza y su forma de pensar y traté de que hacer que las escenas done parece más quejica y llorona no lo fuera". Sentenciaba la actriz.