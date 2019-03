Teri Polo y Sherri Saum serán pareja en 'The Fosters', la serie de Jennifer López

Si hace un par de semanas se confirmaba el pistoletazo de salida al piloto de la serie 'The Fosters' producida por la artista y cantante Jennifer López para la cadena ABC Family, ahora la actriz ha fichado a dos estrellas de la TV americana para su nueva serie de contenido lésbico, según informa el portal The Hollywood Reporter.

Sherri Saum ('Gossip Girl') interpretará a Lena, una directora de colegio, mientras que Teri Polo ('El ala oeste de la Casa Blanca') será una dura agente de policía llamada Stef. Ambas interpretarán a una pareja de lesbianas interracial madres de un hijo biológico, así como de varios niños adoptados.



La tranquilidad familiar se verá sacudida con la adopción de Callie, una niña que ha tenido un pasado marcado por los abusos. La unidad familiar se resiente ante un menor que no se adapta a su nueva realidad y que no puede superar una infancia en la que ha pasado demasiados sufrimientos.



'The Fosters' estará producida por Jennifer Lopez -que planea hacer un cameo en el show como artista invitada-, Bradley Bredweb (guionista) y el actor de 'Queer As Folk' Peter Paige (creador). Pero aún quedan personajes por saber, todavía no se ha hecho público qué actores interpretarán a los niños.