Teri Hatcher y James Denton ('Mujeres desesperadas') se reencuentran en una película navideña y así han cambiado

Teri Hatcher y James Denton formaron una de las parejas más recordadas de la televisión de los 2000 como Mike y Susan en 'Mujeres desesperadas'.

Aunque el final de su romance fue muy trágico en la serie con la muerte de Mike, los fans de la serie de Marc Cherry les siguen guardando un cariño especial.

Y parece que ocurre lo mismo con sus actores, pues ahora Teri Hatcher y James Denton volverán a compartir pantalla para una película navideña de Hallmark.

'A Kiss Before Christmas' reunirá a los actores casi 10 años después de que tomaran caminos separados en la serie.

En cuanto a lo que siente con este gran reencuentro, Teri Hatcher cuenta a E!:

"James es el productor de esta película. Y todo esto empezó porque me llamó, y me dijo, 'estoy produciendo esta película. Probablemente no quieres hacerlo, ¿pero considerarías leerla?'. Y yo en plan, '¿me estás vacilando? ¡Esto suena como la forma perfecta para que nos reencontremos!'", asegura Teri.

"Creo que una de las cosas geniales que hemos aportado es nuestra historia a esta película. Interpretamos a una pareja casada que ha estado casada mucho tiempo, que tiene hijos adolescentes y simplemente es natural. No tuvimos que hacer nada porque ya tenemos esa historia y fue genial", añade.

Además, Teri termina: "Y como mataron a Mike en 'Mujeres desesperadas, ¡esta es la única forma en la que íbamos a tener una reunión!".

En sus redes sociales puedes verlos juntos de nuevo y cómo ha pasado el tiempo.

La película navideña tiene previsto su estreno el 21 de noviembre en Hallmark Channel.

Seguro que te interesa:

"Era pura tortura": Eva Longoria revela que sufrió bullying durante 'Mujeres desesperadas' por parte de una de sus compañeras