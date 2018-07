La tercera entrega de 'The Flash' adaptará el cómic 'Flashpoint'

La tercera temporada de 'The Flash' adaptará 'Flashpoint', una de las tramas argumentales más interesantes del corredor escarlata.

Desde que terminó la segunda temporada, los rumores sobre la línea argumental de la tercera entrega no han parado de crecer. Gran Gustin, protagonista de la serie, ha sido el encargado de confirmarlo en su cuenta de Twitter.

"Acabo de leer el guión del primer capítulo de la tercera temporada que se llama ES BROMA, NO OS LO VOY A DECIR TODAVÍA! Estoy muy emocionado por volver al trabajo en dos semanas".

Just finished reading episode 3-01 titled JK NOT GONNA TELL YOU YET! I'm SO excited to get back to work in 2 weeks. #TheFlashSeason3