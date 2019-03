La última serie de la HBO no ha tenido mucha "suerte". 'Luck' ha sido cancelada tras la muerte de un tercer caballo. La serie protagonizada por Dustin Hoffman, sobre el mundo que rodea a las carreras de caballos, había sido renovada por una segunda temporada. Pero desde que se estrenó a finales de enero han muerto 3 caballos.



La compañía aludió a razones de seguridad para clausurar el programa y reconoció que a pesar de tomar las máximas precauciones "los accidentes ocurren desafortunadamente y es imposible garantizar que no sucedan en el futuro", se explicó en un comunicado.



El martes un caballo sufrió una herida tras caerse hacia atrás y golpearse la cabeza, un trauma que obligó a sacrificarlo y llevó a HBO a suspender temporalmente la filmación hasta que se realizara una investigación.



La suspensión se ha dado hoy por definitiva, una decisión que "rompió el corazón" de sus productores ejecutivos Michael Mann y David Milch, se indicó desde HBO.



"Los dos amamos esta serie, el reparto, el equipo y los guionistas. Esta ha sido una colaboración tremenda que planeamos continuar en el futuro", dijeron Mann y Milch.



El fallecimiento del último caballo se produjo durante el rodaje de los episodios de la segunda temporada y se sumó a las dos muertes ocurridas mientras se realizaron los primeros capítulos.



El drama encabezado por Dustin Hoffman, Nick Nolte y Dennis Farina fue estrenado el 29 de enero en EEUU y, si bien no obtuvo una gran respuesta del público, HBO dio luz verde a la realización de una segunda temporada justo tras su debut en la pequeña pantalla.



La emisión de 'Luck' concluirá el 25 de marzo, fecha en la que se podrá ver el último de los 9 episodios de los que consta la primera temporada.



Desde la página web de la revista 'Variety' se apuntó a que el súbito final de 'Luck' generará especulación en el sector sobre si las muertes de los caballos fueron utilizadas como excusa por HBO para cancelar un programa lanzado con muchas expectativas y que no resultó como esperaba.