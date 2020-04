Con su papel de Archie Andrews en 'Riverdale', el actor neozelandés KJ Apa ha saltado a la fama internacional.

El joven tiene un gran sentido del humor y siempre está entreteniendo a sus más de 18 millones de seguidores haciendo tonterías en Instagram, o a través de las cuentas de sus compañeros de la serie que se lo pasan genial con él en el rodaje.

Ahora que está en Vancouver pasando la cuarentena, tiene a su novia Clara Berry como compañera de locuras, pero también ha tenido un momento nostálgico que ha compartido con sus fans.

KJ ha publicado una foto de hace unos añitos junto a un amigo con muchos emojis llorando de la risa, y su look ha revolucionado las redes.

"No sé qué está más tenso, si tu pelo o tu cara. Relax, bro", comentaba Ashleigh Murray, Josie de 'Riverdale' y Katy Keene. Otros comentarios apuntaban "has cambiado tanto que hasta da miedo", "¿y ese look de kinki?" o incluso comparaban su melena con Dragon Ball.

