Cuando tenía 12 años, Bernardo Bertolucci se miró en un espejo y se imaginó a sí mismo como John Wayne. Ahora, con 73 años, la figura del cine italiano ganador de un Oscar está decepcionado con Hollywood y prefiere las series de televisión como 'Mad Men'. Producciones que, asegura, tienen mejor reparto y están mejor dirigidos que la mayoría de cintas para la gran pantalla.



Bertolucci habló sobre su historia de amor con la cultura estadounidense -y de su desdén por lo que Hollywood está produciendo hoy día- en un homenaje recibido en la Academia Americana en Roma.



"El jazz fue la primera música que escuché en mi vida y el jazz para mí significaba América", dijo Bertolucci a la multitud presente en la gala para recaudar fondos para los artistas.



La Academia, el centro más antiguo de Estados Unidos en el exterior para el estudio independiente de las artes y las humanidades, homenajeó a Bertolucci con el prestigioso premio McKim, que han recibido anteriormente el director de orquesta Ricardo Mutti, el compositor Ennio Morricone, el director Franco Zeffirelli y el escritor Umberto Eco.



"Vi 'La diligencia' y para mí (el director) John Ford se convirtió en Homero", dijo sobre el clásico del 'western' filmado en 1939, un año de antes de que él naciera en la ciudad del norte italiano de Parma.



"Estaba delante de un espejo de cuerpo entero y al que estaba viendo con 12 años no era yo, era John Wayne". Pero hoy, el director de 'El último tango en París', 'El último emperador' o 'Novecento', dice que el Hollywood que una vez le emocionó ahora le deprime.



"Mi generación tuvo un romance con la cultura estadounidense, no hay duda de eso. Una farola y una boca de bomberos me hacían cantar bajo la lluvia".



"Pero las películas estadounidenses que me gustan ahora no proceden de los estudios de Hollywood sino de las series americanas, como 'Mad Men', 'Breaking Bad' o 'The americans'", dijo en una entrevista tras su discurso de aceptación.