'Los Teleñecos' regresan a la televisión de la mano del cocreador de 'The Big Bang Theory'

Las cadenas de televisión nos muestran que cuando una serie acaba no tiene porque ser para siempre. Hace unos días conocimos el regreso de 'Expediente X', y 'Padres Forzosos' y ahora le toca el turno a los famosos 'Muppets', más conocidos en España como 'Los Teleñecos'.



Tal como informa The Hollywood Reporter, el encargado de llevar a cabo este proyecto será Bill Prady, cocreador de la popular serie de CBS 'The Big Bang Theory', que en España emite Neox.



Las marionetas de Jim Henson regresarán a un late show de la cadena ABC, encargada de producir este formato en colaboración con Disney, que compró los derechos de los personajes en el año 2004.



No será la primera vez que la compañía del Ratón Mickey y ABC trabajen juntos, puesto que ya lo hicieron anteriormente con 'Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.' y 'Marvel's Agent Carter'.