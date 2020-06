Taylor Schilling se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión tras triunfar con el papel de Piper Chapman en la serie 'Orange is the New Black'.

Ahora, la actriz ha confirmado que mantiene una relación con la artista visual y música Emily Ritz a través de una romántica imagen donde aparecen abrazadas ante un acantalidado.

Concretamente ha sido Emily Ritz quien publicó la foto a través de Instagram Stories junto a la frase: "No podría sentirme más orgullosa de estar a tu lado. Feliz día del orgullo", escribe junto a emojis de corazones y un arcoíris, símbolo de la bandera LFTBIQ+. Por su parte, Schilling compartió el post de su novia y contestó con varios corazones.

Hasta ahora, poco se sabía de la vida personal de Taylor quien siempre ha querido mantener esta parcela en el anonimato. Así, respondía hace unos años a 'ES Magazine': "No hay ninguna parte de mí que pueda etiquetarse. No puedo meterme en una caja, es demasiado reductivo".

Según 'Just Jared' la pareja se conoció a través de varios amigos y llevan un año de relación. Ahora, han decidido que era el momento perfecto de hacerlo público coincidiendo con el mes del Orgullo LGTBI.

