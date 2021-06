"Tan sexy como 'Los Bridgerton'": Regé-Jean Page habla de sus nuevos proyectos tras abandonar la serie

Con solo una temporada de 'Los Bridgerton', Regé-Jean Page se ha convertido en el fenómeno de moda con su sexy papel del duque de Hastings en la serie de Netflix.

Esto hizo que la noticia de que había decidido no aparecer en la nueva temporada causase un gran impacto entre los fans, que esperaban volver a ver a sus protagonistas tras el éxito que han cosechado los primeros capítulos.

Ahora que el rodaje está en marcha y parece que ya se ha asimilado su marcha, para la cual ya explicó sus razones, Regé mira hacia el futuro con interesantes planes.

El actor está preparando la nueva película de los Russo llena de estrellas, 'The Gray Man', y también está en el centro de varios rumores como candidato para grandes papeles.

Ya se ha especulado la elección de Regé-Jean Page como el nuevo James Bond o su posible participación en 'Black Panther: Wakanda'. A todas estas posibilidades, el actor responde de forma clara en un reportaje con Variety.

"Paso mucho tiempo ahora hablando sobre lo que otra gente está diciendo de mí, en lugar de lo que realmente estoy haciendo", replica.

"No puedo hablar de la palabra con 'B' [Black Panther], porque no tengo nada que decir. No puedo hablar de qué trabajos no estoy haciendo, porque no los estoy haciendo, pero estoy muy feliz con el trabajo que estoy haciendo".

Quiere continuar el sex appeal de 'Los Bridgerton'

Según apunta la entrevista, Regé es muy consciente del fenómeno 'sex-symbol' que le ha traído su sensual papel en 'Los Bridgerton', donde protagoniza varias escenas muy subidas de tono junto a su co-star Phoebe Dynevor.

"Lo que siempre me ha atraído sobre esta carrera es poder encontrarme e interactuar con lo inesperado", asegura sobre futuros proyectos.

En cuanto a ese toque sensual que ya se ha convertido en su marca, el actor lo tiene claro, y responde con picardía:

"Quiero que todo lo que haga sea tan sexy como 'Los Bridgerton', solo que de formas diferentes".

