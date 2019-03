Taissa Farmiga y Frances Conroy confirmadas para la nueva 'American Horror Story'

Taissa Farmiga acaba de firmar un acuerdo para regresar en la nueva temporada de 'American Horror Story', según informa Deadline. Durante la primera tanda de episodios la actriz dio vida a Violet Harmon, la hija del matrimonio formado por Dylan McDermott y Connie Britton, protagonistas de la serie en su primera temporada.



La tercera tanda de capítulos de 'American Horror Story' girará en torno a un romance ambientado en la actualidad. Farmiga será una parte importante en esta nueva trama, según avanzó Ryan Murphy, creador de la serie, en declaraciones a Entertainment Weekly el mes pasado.



Murphy explicó que Farmiga no había estado presente en la segunda temporada porque "realmente no había un papel para ella", y confesó que la había "echado de menos". "Quiero que Taissa sea una de las protagonistas el próximo año", añadió el creador de la serie de FX.



Farmiga se unirá a sus antiguos compañeros de reparto, que repiten como ella en esta nueva temporada de la ficción, aunque ellos no se perdieron la segunda entrega: Jessica Lange, Evan Peters, Sarah Paulson y Lily Rabe. Otro fichaje confirmado por la cadena es Frances Conroy, que fue una de las protagonistas de la primera temporada pero en la segunda tuvo un pequeño papel.