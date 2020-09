El querido personaje de 'Strangers Things' que podría tener su propio spin-off al terminar la serie

'Stranger Things' ha sido uno de los mayores éxitos de Netflix. Después de su debut en 2017, esta serie que ha logrado cifras históricas en la plataforma de vídeo bajo demanda más popular del momento, está llegando a su fin. Sin embargo, puede que el universo que se ha creado en torno a la ficción no termine de expandirse en mucho tiempo.

De hecho, según informó We Got This Covered, el gigante del streaming trabaja junto a los hermanos Matt y Ross Duffer en una secuela protagonizada por uno de los personajes más queridos del pueblo de Hawkins (y que puedes encontrar en el vídeo). Y es que, su carisma y personalidad permiten crear todo tipo de argumentos que enganchen a los amantes de 'Stranger Things'.

Además, este spin-off no es la única carta puesta sobre la mesa. El mismo medio destacó que la intención es agrandar la historia una vez que esta llegue a su fin. Entre los proyectos está la idea de hacer una película.

Por ahora el elenco de la exitosa serie está todavía esperando para volver al set de rodaje de la cuarta temporada, cuya grabación tuvo que ser aplazada por la pandemia de coronavirus.

