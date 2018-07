Steven Tyler, cantante de Aerosmith, estará en la cuarta temporada de 'Nashville'

Steven Tyler, una de las estrellas de la música, ha anunciado su participación en la cuarta temporada de la serie 'Nashville', de la cadena ABC que estrenará la nueva entrega el 23 de septiembre. El cantante ha colgado en su cuenta personal de Twitter una foto junto a Hayden Panettiere, que interpreta a Juliette Barnes, una cantante de música country.



"Hayden y yo volviéndonos un poco locos en el set de 'Nashville'. No querrás perdértelo", comentaba Tyler en la foto.

.@haydenpanettier AND I GETTING A LITTLE “CRAZY” ON SET AT @Nashville_ABC YOU WONT WANT TO MISS THIS......#PATSYCLINE pic.twitter.com/BkIWK8VM3b — Steven Tyler (@IamStevenT) agosto 18, 2015

La aparición del cantante en 'Nashville' se debe al inicio de una nueva carrera en solitario en el mundo del country. 'Love is your name' es el título de su nuevo sencillo del disco que ya está preparando, de la mano de Nashville Big Machine Label Group, una de las discográficas más importantes del género.



Sin embargo, Steven Tyler no es el único cantante que ha hecho una aparición estelar en alguna serie. Muchos compañeros de la profesión han hecho 'cameos' en series de éxito.



Mariah Carey es un buen ejemplo. La cantante formará parte de la segunda temporada de 'Empire', la serie musical que narra la historia de una familia que posee un sello discográfico.



Carey no ha salido la única estrella en aparecer en esta serie, algo que no resulta del todo extrano, ya que se centra en una compañía musical de hip hop. El rapero Snoop Dogg fue otro de los invitados a la serie.







Ed Sheeran ha sido otra de las confirmaciones que han saltado recientemente. El cantante estará en 'The Bastard Executioner', la nueva serie de Kurt Sutter, el creador de 'Sons of Anarchy'. Sheeran dará vida a Sir Cormac, un peligroso discípulo de la Iglesia.



Y, precisamente en 'Sons of Anarchy' fue donde participó Courtney Love. La cantante interpretaba a la señora Harrison, una profesora de preescolar.







Lady Gaga no ha querido ser menos y, acorde con su más que original estilo, la cantante será una huésped más en 'American Horror Story: Hotel'. El personaje de Gaga es todavía un misterio, pero se sabe que estará relacionado con la moda y que tendrá una enemiga muy poderosa, Naomi Campbell.







La serie 'Jane the virgin' es un ejemplo de incorporación de grandes estrellas. El último fichaje ha sido Britney Spears, que aparecerá en la segunda temporada de la serie. Ya en la primera edición la comedia contó con la colaboración del español David Bisbal y la mexicana Paulina Rubio.











Miley Cyrus creció prácticamente en la televisión, donde desarrolló también su carrera musical. Por eso, la polifacética Cyrus está más que acostumbrada a las cámaras y fue capaz de dar vida a Missy, su charlatán personaje en 'Dos hombres y medio'.







¿Quién será el próximo cantante en cambiar los escenarios por los platós? El próximo septiembre da el pistoletazo de salida a las nuevas temporadas de las series y seguro que podremos disfrutar de estos divertidos 'crossovers' entre la música y las series.