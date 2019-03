Steven Spielberg producirá dos series para ABC

Steven Spielberg sigue apostando por la televisión. Si hace unas semanas HBO confirmó que el director producirá una nueva miniserie sobre la II Guerra Mundial, ahora conocemos que la cadena ABC contará con dos series con su sello en la próxima temporada, un drama y una comedia.



El drama llevará por título 'Lucky 7' y gira en torno a los siete empleados de una estación de servicio de Queens cuyas vidas cambian de una forma impredecible cuando ganan el primer premio de la lotería. El guión del episodio piloto ha sido escrito por David Zabel ('Urgencias') y Jason Richman ('Bangkok Dangerous'), según informa TVGuide.



La comedia, titulada 'Middle Age Rage', trata sobre una madre de mediana edad que está cansada de sentirse invisible y comienza a exigir el respeto que cree merecer. Cheryl Holliday (El rey de la colina), Justin Falvey (Smash) y Darryl Frank (Las Vegas) son los responsables del guión del capítulo piloto.



Esta no es la primera incursión de Ambling TV en la televisión. La productora ha sido la responsable de otras series de televisión como 'Terra Nova' o 'The River', en las que Spielberg actuó como productor ejecutivo.



Ambling TV también está desarrollando 'Under the Dome', la adaptación televisiva del best seller de Stephen King La cúpula. La ficción llegará a la pequeña pantalla este verano de la mano de la CBS. Spielberg ha sido productor ejecutivo de otras ficciones para televisión como 'SMASH', 'Falling Skies' o 'United States of Tara'.



Aunque sus grandes éxitos en la pequeña pantalla los ha cosechado de la mano de la HBO y Tom Hanks con quienes ya produjo dos series sobre la Segunda Guerra Mundial: 'Hermanos de sangre' y 'The Pacific'. Hace pocas semanas se dio a conocer que preparaba otra miniserie, todavía sin título, también ambientada en el conflicto pero en este caso centrada en los soldados de la Octava División de las Fuerzas Aéreas.

La longeva carrera de Spielberg en la gran pantalla incluye títulos como 'La lista de Schindler' y 'Salvar al soldado Ryan', largometrajes que le valieron el Oscar a Mejor director en 1994 y 1999 respectivamente. Este año Spielberg está nominado en esa misma categoría por Lincoln.